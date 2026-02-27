circle x black
Bombardieri (Uil): "Bene Osservatorio Ai, difenda diritti cittadini"

27 febbraio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'idea del governo di istituire un osservatorio è sicuramente un'idea positiva, però è necessario che l'Osservatorio non osservi soltanto, serve che intervenga per la difesa di alcuni diritti fondamentali delle persone". Ad affermarlo è Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a margine dell’evento Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità.

“Penso alla privacy, a quello che è successo in America, dove il presidente degli Stati Uniti d'America ha deciso chi poteva partecipare ad un’università americana in base a quello che aveva detto sulla sua amministrazione”, precisa Bombardieri.

“Penso all'utilizzo all'interno delle aziende e quindi alla tutela dei lavoratori rispetto a questo processo. Penso all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come elemento di aumento della produttività e quindi come questa produttività va redistribuita”, sottolinea. “Per noi se aumenta la produttività all'interno dell'azienda bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di trattamento economico”, conclude.

