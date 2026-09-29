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Boschi (Spes Academy): "Corso Farmaco e Salute trasversale a tutte le professionalità"

'Per Spes Academy è il primo corso interamente dedicato alle scienze'

Massimo Boschi - Ufficio Stampa
Massimo Boschi - Ufficio Stampa
29 settembre 2026 | 09.19
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

“Per me è un onore inaugurare il corso qui all’Europa Experience David Sassoli, con la presenza di due relatori di primario calibro: il direttore generale Walter Bergamaschi e il dottor Antonio Parenti della Commissione europea”. Così Massimo Boschi, coordinatore del corso di alta formazione 'Farmaco e Salute - Pilastri del Made in Italy' di Spes Academy, alla Lectio Magistralis 'Salute e Costituzione', promossa da Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' a Roma presso Europa Experience – David Sassoli. L'incontro apre il Corso di Alta Formazione 'Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy'.

“Oggi parte questo corso dedicato a tutti i professionisti del mondo della salute, della sanità, della farmaceutica”, ha spiegato Boschi. “Vuole essere un corso che dà competenze trasversali a tutte le professionalità che lavorano in questo ambito”, ha aggiunto, sottolineando l’obiettivo di offrire una formazione comune a figure professionali diverse, accomunate dall’impegno nei settori della salute e del farmaco.

“È la prima volta che Spes Academy offre un corso interamente dedicato alle scienze e non alle scienze umane e umanistiche”, ha sottolineato Boschi, spiegando che l’iniziativa rappresenta un nuovo percorso per l’Academy. “Speriamo di poter inaugurare un percorso florido. Aspettiamo studenti e speriamo che questo corso possa avere un futuro prospero”, ha concluso. Il corso 'Farmaco e Salute – Pilastri del Made in Italy' nasce con l’obiettivo di mettere in relazione competenze e professionalità diverse attorno ai temi del farmaco, della salute e del sistema sanitario, attraverso un percorso di alta formazione rivolto agli operatori e ai professionisti del settore.

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Farmaco e Salute Pilastri del Made in Italy Corso di Alta Formazione Salute e Costituzione
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