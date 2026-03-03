circle x black
Cerca nel sito
 

Bper a fianco di 'Wow Women Motor 2026', impegno per territorio e talento femminile

L’iniziativa è dedicata all’empowerment delle donne e favorisce, attraverso una partecipazione attiva, l’inclusione e la diffusione di competenze per avvicinare anche i talenti femminili alle discipline stem

Cecilia Bavera
Cecilia Bavera
03 marzo 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bper Banca conferma il proprio impegno a favore del territorio e della valorizzazione del talento femminile sostenendo, in qualità di main sponsor, 'Wow Women Motor 2026', in programma l’8 marzo all’Autodromo di Imola. L’iniziativa è dedicata all’empowerment delle donne e favorisce, attraverso una partecipazione attiva, l’inclusione e la diffusione di competenze per avvicinare anche i talenti femminili alle discipline stem. L’appuntamento, inserito nel calendario della Giornata Internazionale della Donna, propone momenti di formazione, attività esperienziali e occasioni di confronto pensate per avvicinare le giovani generazioni ai percorsi tecnico‑scientifici e ai settori dell’innovazione.

Cecilia Bavera, responsabile territoriale Emilia Est Romagna di Bper, afferma: “Siamo molto orgogliosi di sostenere 'Wow Women Motor 2026', un progetto che esprime valori fondamentali per la nostra banca: la promozione del talento, l’investimento nella formazione e l’attenzione allo sviluppo inclusivo del territorio. Wow rappresenta un’opportunità unica per avvicinare le nuove generazioni, con una attenzione particolare al mondo femminile, ai percorsi stem, affinché possano esprimere con determinazione e passione le proprie potenzialità, scoprendo l’eccellenza del mondo della Motor Valley dell’Emilia-Romagna. Come Bper vogliamo contribuire attivamente alla crescita di una comunità più equa, partecipata e orientata al futuro”.

Il supporto alla manifestazione si inserisce nel più ampio impegno di Bper verso iniziative legate allo sport, alla cultura e alla formazione, favorendo progettualità capaci di generare valore condiviso e rafforzare il legame tra la banca e i territori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wow Women Motor 2026 Bper Banca Empowerment Talento femminile
Vedi anche
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza