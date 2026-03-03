Bper a fianco di 'Wow Women Motor 2026', impegno per territorio e talento femminile

L’iniziativa è dedicata all’empowerment delle donne e favorisce, attraverso una partecipazione attiva, l’inclusione e la diffusione di competenze per avvicinare anche i talenti femminili alle discipline stem

Bper Banca conferma il proprio impegno a favore del territorio e della valorizzazione del talento femminile sostenendo, in qualità di main sponsor, 'Wow Women Motor 2026', in programma l’8 marzo all’Autodromo di Imola. L’iniziativa è dedicata all’empowerment delle donne e favorisce, attraverso una partecipazione attiva, l’inclusione e la diffusione di competenze per avvicinare anche i talenti femminili alle discipline stem. L’appuntamento, inserito nel calendario della Giornata Internazionale della Donna, propone momenti di formazione, attività esperienziali e occasioni di confronto pensate per avvicinare le giovani generazioni ai percorsi tecnico‑scientifici e ai settori dell’innovazione.

Cecilia Bavera, responsabile territoriale Emilia Est Romagna di Bper, afferma: “Siamo molto orgogliosi di sostenere 'Wow Women Motor 2026', un progetto che esprime valori fondamentali per la nostra banca: la promozione del talento, l’investimento nella formazione e l’attenzione allo sviluppo inclusivo del territorio. Wow rappresenta un’opportunità unica per avvicinare le nuove generazioni, con una attenzione particolare al mondo femminile, ai percorsi stem, affinché possano esprimere con determinazione e passione le proprie potenzialità, scoprendo l’eccellenza del mondo della Motor Valley dell’Emilia-Romagna. Come Bper vogliamo contribuire attivamente alla crescita di una comunità più equa, partecipata e orientata al futuro”.

Il supporto alla manifestazione si inserisce nel più ampio impegno di Bper verso iniziative legate allo sport, alla cultura e alla formazione, favorendo progettualità capaci di generare valore condiviso e rafforzare il legame tra la banca e i territori.