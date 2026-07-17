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Bper agli Euromoney awards 2026 premiata come Italy’s Best Bank

Il riconoscimento conferma l’impegno della banca nel coniugare crescita, innovazione e vicinanza ai territori

BPER è Italy’s Best Bank agli Euromoney Awards for Excellence 2026 - (Ufficio stampa)
BPER è Italy’s Best Bank agli Euromoney Awards for Excellence 2026 - (Ufficio stampa)
17 luglio 2026 | 12.51
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Bper Banca è stata premiata ieri sera a Londra in occasione della cerimonia degli Euromoney Awards for Excellence 2026 ricevendo il titolo di ‘Italy’s Best Bank’. Istituiti nel 1992 dalla rivista finanziaria internazionale Euromoney, gli Awards for Excellence “rappresentano uno dei principali benchmark del settore a livello globale: ogni anno – si spiega in una nota – vengono premiati gli istituti che si distinguono per risultati economici, capacità di innovazione, qualità del servizio, solidità patrimoniale e contributo allo sviluppo dei rispettivi mercati. Tra i criteri di valutazione figurano, inoltre, la crescita, la redditività, la capacità di anticipare l'evoluzione del contesto competitivo e di rispondere alle esigenze della clientela”.

“Ricevere il premio Italy's Best Bank rappresenta per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper. “Questo riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano delle nostre persone, la fiducia dei nostri clienti e la validità di una strategia che coniuga crescita, innovazione e vicinanza ai territori. Continueremo a investire nello sviluppo della nostra banca con l’obiettivo di offrire soluzioni sempre più efficaci e sostenere la crescita di famiglie, imprese e comunità”.

Secondo la giuria di Euromoney, Bper, riferisce la stessa banca, “si è distinta per il forte track record nell’M&A e nella crescita organica, per la comprovata capacità di integrare le acquisizioni in modo efficace ed efficiente, con un approccio costruttivo. Importanti anche i significativi investimenti in tecnologia e innovazione stanziati nel piano a medio termine, a sostegno sia della crescita dimensionale che della competitività e la rilevante dinamica commerciale inclusa una crescita a doppia cifra dei nuovi finanziamenti a famiglie e imprese”.

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