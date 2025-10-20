circle x black
Titoli stato, per nuovo Btp Valore tassi minimi garantiti da 2,60% al 4%

A termine collocamento verranno confermati o rivisti al rialzo in base a condizioni mercato

20 ottobre 2025 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo Btp Valore in collocamento da oggi, lunedì 20 ottobre 2025, a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Secondo quanto comunicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la sesta emissione del bond governativo riservato ai risparmiatori è pari a 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno, 3,10% per il 4° e 5° anno e 4,00% per il 6° e 7° anno.

Al termine del collocamento, si legge nella nota del Mef, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016.

Cos'è e chi può comprarlo

Il Btp Valore, ricorda il ministero, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 7 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Esclusione dall'Isee

Il titolo è stato collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Quanto si può investire

L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Mef di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del ministero dell'Economia e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

