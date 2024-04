Caldarella (Penny Italia): “Noi partner ufficiale di Milano Pride, la diversità è valore”

“Penny decide, come primo e unico retail in Italia, di essere partner ufficiale di Milano Pride e Pride sport. Vogliamo esserci per confermare che siamo unici e che le nostre persone sono uniche proprio perché diverse. Per noi la diversità è un valore”. Lo ha detto Marcello Caldarella, Corporate communication manager & spokesperson di Penny Italia, a margine della conferenza stampa annuale di Penny Italia, durante la quale sono stati presentati i risultati del 2023 ed illustrate le prospettive per il 2024.