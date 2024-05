Come è cambiato, veramente, il Patto di Stabilità. Come si potrebbe muovere la Bce nell’eterno dilemma tra sostegno alla crescita e controllo dell’inflazione. Soprattutto cosa è necessario fare per trasmettere meglio le decisioni europee all’economia reale. Fabio Insenga ospita Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano.