ComoLake 2025: Fiorentini (Almaviva), 'crediamo negli investimenti su Smart Road'

"Siamo una presenza importante nel settore della mobilità urbana con soluzioni per renderla più sostenibile. Nel trasporto stradale abbiamo deciso di investire, anche, perché l'area è ancora 'immatura' in termini di digitalizzazione, sicurezza e automatizzazione ". E' quanto affermato da Smeraldo Fiorentini, Deputy CEO Divisione Transportation & Logistics di Almaviva,a margine del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, in svolgimento dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio (CO), organizzato da Micromegas Comunicazione e promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS.