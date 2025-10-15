circle x black
ComoLake, Angoli (Tidalis): "Lavoriamo in sicurezza su ambito predittivo"

15 ottobre 2025 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I principali temi che discutiamo coi clienti sono quelli della produttività, quindi minori downtime per quanto riguarda macchinari o impianti in movimento che fanno pochissime fermate all'anno, con la possibilità di avere un risparmio in termini economici. Visto che noi ci occupiamo di ispezioni in altezza, andiamo a togliere tutta la parte di lavori in quota: la parte manutentiva non può essere sostituita all'intervento umano, ma su un ambito predittivo possiamo collocarci e lavorare in sicurezza". Lo ha detto oggi Flavio Angoli, responsabile operativo di Tidalis, start-up dedicata al monitoraggio "in verticale”, come pale eoliche, industria pesante e petrolchimico, dialogando con l'Adnkronos al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

