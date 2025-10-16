circle x black
Comolake, Antonini (Insiel): "Su sovranità digitale sfruttare momento discontinuità geopolitica"

Così Diego Antonini, amministratore Unico Insiel, nel corso di Comolake

16 ottobre 2025 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sulla questione della sovranità digitale "dobbiamo porci il tema della geopolitica". Così Diego Antonini, amministratore Unico Insiel, nel corso di Comolake. "La sovranità digitale non si può portare avanti con acquisizioni di licenze in modalità subscription", sottolinea. Antonini evidenzia che "ci troviamo in un momento importante di discontinuità sul mercato, perché è inutile negare che l'Europa, l'Italia non fa eccezione, ma anche l'Europa è piuttosto indietro rispetto a quello che viene fatto sia negli Stati Uniti, in Cina e anche in altri continenti, perché anche l'India sta crescendo molto", dice ancora.

"Ebbene - conclude - il momento attuale di dinamica potrebbe essere un interessante momento di discontinuità per cercare a livello europeo, quindi cercare anche di valorizzare quelle che sono idee, iniziative, start-up", conclude.

