ComoLake, Caputi: "Nell'Ai importante il punto di vista predittivo"

15 ottobre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il vantaggio dell'intelligenza artificiale nel mondo del giornalismo sportivo "è nell’avere i dati, dati che però vanno interpretati". Lo ha detto oggi Massimo Caputi, giornalista sportivo e ceo e founderdi Ai4Sport, dialogando con l'Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

"Quello che è importante oggi più che mai è il punto di vista predittivo - ha spiegato -. C’è la lettura di qualcosa che avviene, ma anche leggendo quello che è avvenuto abbiamo elementi con i quali possiamo prevedere cosa accadrà". La differenza è "l'utilizzo che si fa dei dati. Sono qualcosa che ci rende più forti, non che ci limita".

