ComoLake, Galloni: "Obiettivo Trump è svalutazione dollaro"

ComoLake, Galloni:
15 ottobre 2025 | 17.47
Redazione Adnkronos
"Gli Stati Uniti sono guidati da Donald Trump che ha l’obiettivo di guidare la svalutazione del dollaro perché vuole sostituire importazioni. Per ottenere il risultato , da una parte deve minacciare dazi; dall’altra parte mettersi accordo con la Cina". Lo ha detto oggi l'economista e rettore dell'Hetg di Ginevra, Antonino Galloni, dal palco del Digital Innovation Forum di Cernobbio.

Trump "ha questa merce di scambio: far accettare alla Cina una certa svalutazione del dollaro in cambio della ‘dedollarizzazione’" ha aggiunto.

