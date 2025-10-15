ComoLake, Iacono: "Trasferire sovranità tecnologica in strategie nazionali globali"

"Ritengo assolutamente necessario dal punto di vista nazionale attrezzarsi per trasferire la sovranità tecnologica all’interno delle strategie nazionali globali". Lo ha detto oggi Mauro Iacono, professore associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, durante il suo intervento dal palco del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

Secondo Iacono "abbiamo bisogno di un centro di ricerca in Italia in cui contribuiscano industrie, università, studiosi di diritto, etica ed economia, che facciano sistema, con la pubblica amministrazione che deve essere parte dei processi decisionali, e soprattutto le forze armate".

In caso di mancata adozione di questa strategia "rischiamo che questi strumenti non vengano sviluppati e che li usino contro di noi".