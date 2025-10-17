circle x black
Cerca nel sito
 

Comolake, Italiano (Luiss): "Tutti i nostri laureati studiano intelligenza artificiale"

Il prorettore all'AI dell'ateneo romano: 'serve multidisciplinarità'

17 ottobre 2025 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. È una scelta precisa: alla Luiss non ci si laurea se non si sa cos’è l’intelligenza artificiale e come usarla”, ha dichiarato Giuseppe Italiano, professore di computer science e prorettore all’intelligenza artificiale della Luiss Guido Carli, in un'intervista all’Adnkronos durante la conferenza Comolake 2025. “Crediamo che qualunque carriera – avvocato, manager, economista, diplomatico – debba ormai comprendere le competenze base di AI”, ha spiegato. “Ora stiamo lavorando per estendere il corso anche alle lauree triennali e per rendere più avanzati i contenuti della magistrale: l’obiettivo è costruire una cultura digitale trasversale”.

Italiano ha aggiunto che “l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro tra gli studenti, ma anche tra i docenti, che abbiamo dovuto coinvolgere e formare: alla fine tutti hanno compreso il valore di questa trasformazione culturale”. Ha infine ricordato che “la Luiss ha fondato il centro di ricerca AI for Society, dedicato a studiare le implicazioni dell’intelligenza artificiale sulla società, con un approccio multidisciplinare che coinvolge informatici, giuristi, economisti e filosofi, per promuovere un’AI etica, trasparente e al servizio dell’uomo”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
intelligenza artificiale alfabetizzazione corso obbligatorio cultura digitale trasversale
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza