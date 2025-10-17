circle x black
Comolake, Moricca (PagoPA): "Digitale inclusivo e AI etica per una PA più efficiente"

Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA
17 ottobre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il digitale deve essere uno strumento inclusivo e la tecnologia un mezzo per rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni”, ha dichiarato Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, nel corso della diretta Adnkronos da Comolake 2025. “I nostri sistemi non escludono nessuno: anche le notifiche digitali, come quelle di Send, possono essere recapitate in forma cartacea a chi non ha accesso a strumenti digitali”, ha spiegato.

Moricca ha ricordato che “nel 2023 abbiamo gestito oltre 400 milioni di transazioni per un controvalore di 93 miliardi di euro, e oltre 22 milioni di notifiche digitali a valore legale, con un risparmio stimato per gli enti pubblici di 135 milioni di euro”. PagoPA è una società cloud e data-driven che utilizza l’intelligenza artificiale in modo etico, con chatbot per l’assistenza e modelli previsionali, ma sempre all’interno di tavoli multidisciplinari per garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei valori pubblici”.

“PagoPA oggi non è solo una piattaforma di pagamenti, ma un vero e proprio ecosistema digitale al servizio dei cittadini. Oltre ai pagamenti digitali, gestiamo l’app IO, il servizio di notifiche digitali Send, la nuova piattaforma per l’erogazione del welfare e, per conto del Dipartimento per la trasformazione digitale, la Piattaforma nazionale dati”, ha spiegato.

“Quest’ultima – ha aggiunto – è il cuore del sistema: permette alle pubbliche amministrazioni di scambiarsi informazioni tramite API, senza bisogno di richiederle al cittadino, realizzando il principio del ‘once only’”. Moricca ha sottolineato che “il 75% degli italiani riconosce che l’uso delle piattaforme digitali pubbliche ha aumentato la fiducia nei servizi dello Stato: la semplificazione crea vicinanza, e la fiducia genera partecipazione”.

