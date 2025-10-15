circle x black
Cerca nel sito
 

ComoLake, Polito (Indra Group): "Mobilità strategica per il futuro"

Erminio Polito
Erminio Polito
15 ottobre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La mobilità è un'infrastruttura digitale importantissima e strategica per il futuro. È fondamentale lavorare per una mobilità sempre più sostenibile e sicura, intesa come sicurezza delle infrastrutture e delle persone. Infine, una mobilità che sia sempre più intelligente perché serve una tecnologia che consenta alla rete di essere più efficiente possibile". Lo ha detto oggi Erminio Polito, ceo di Indra Group in Italia, conversando con l'Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mobilità strategica sostenibilità sicurezza intelligenza artificiale
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza