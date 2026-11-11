Crosetto: "Serve un centro nazionale ed europeo contro la guerra ibrida"

'Proteggere dati e infrastrutture digitali è una questione di sicurezza nazionale e sovranità tecnologica'

Per reggere la sfida della sicurezza del continente "occorre istituire un centro nazionale ed europeo per il contrasto alla guerra ibrida, mettendo a fattor comune le analisi, gli strumenti e le esperienze non solo italiane, ma anche quelle degli alleati, per rafforzare lo scambio di informazioni e contrastare insieme gli attacchi, la propaganda, la manipolazione informativa e le campagne cognitive ostili".

Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio inviato a Ericsson Imagine Italy 2026, l'evento organizzato da Ericsson a Roma, presso la Sala delle Colonne all'Eur, dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture digitali, alla sicurezza delle reti e alla sovranità tecnologica europea.

"Oggi i dati sono una risorsa strategica. Da essi dipendono economie, infrastrutture, servizi pubblici, sistemi sanitari e finanziari. Saperli raccogliere, analizzare e proteggere è diventata una questione di sicurezza nazionale, di autonomia strategica, di sovranità tecnologica", ha sottolineato Crosetto, ricordando che anche la capacità militare dipende dalla protezione delle informazioni e dall'affidabilità delle comunicazioni. Il ministro ha quindi richiamato i rischi connessi all’impiego dell'intelligenza artificiale. "L'intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie, dalla medicina all'industria, dalla ricerca alla sicurezza, ma può anche essere utilizzata per individuare vulnerabilità, rendere più sofisticati gli attacchi informatici e manipolare le informazioni - ha detto - È il terreno della guerra ibrida e cognitiva, sul quale richiamo da tempo l'attenzione".

"Per provocare danni non serve più un attacco militare tradizionale, può bastare compromettere un sistema informatico. Per questo la Difesa deve anticipare i cambiamenti, investire nelle competenze e proteggere le infrastrutture e il patrimonio informativo nazionale", ha aggiunto. Crosetto ha ricordato che la strategia della Difesa sull'intelligenza artificiale, presentata nel 2026, comprende il progetto del Laboratorio di intelligenza artificiale per la Difesa (Liad), destinato allo sviluppo e alla sperimentazione di applicazioni insieme a università, ricerca e industria, mantenendo il controllo umano sul loro impiego. Ha inoltre richiamato la proposta di un polo nazionale quantistico e la recente istituzione del comando interforze Cyber Intel, incaricato di coordinare le attività di intelligence tecnico-militare contro le minacce ibride. "In questo percorso è fondamentale il dialogo tra tutte le istituzioni, le forze armate, lo Stato, la ricerca e le realtà tecnologiche come Ericsson. Abbiamo bisogno di reti resilienti, di interlocutori affidabili, di innovazione e di persone preparate", ha concluso Crosetto, sottolineando l'importanza di collaborare con aziende che non facciano riferimento a Paesi ostili.