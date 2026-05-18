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Cuccaro (Adsp Mar Tirreno centrale): "Il 24 maggio a Napoli 1° bunkeraggio ship-to-ship Gnl"

L'annuncio a Capri Talks

18 maggio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Domenica 24 al porto di Napoli ci sarà il primo bunkeraggio ship to ship di Gnl. Partirà una bettolina da Barcellona che scenderà a Napoli per rifornire una nava da crociera. A mio avviso in questa fase transitoria può essere una soluzione, che da la possibilità agli armatori di rispettare quei parametri che l'Unione Europea ci richiede in termini di emissioni, dà la possibilità al sistema e al Paese Italia di avere un'infrastruttura adesso finalmente a Napoli, e dà una prospettiva. Ci darà il tempo infatti di capire se nel prossimo futuro pootranno essere implementate nuove tecnologie, immagino l'idrogeno più che l'elettrico, per risolvere definitivamente i problemi di inquinamento nei porti italiani". Lo ha annunciato Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale, intervenendo a Capri Talks, l'evento ideato da Spin Factor nell'isola campana.

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Tag
bunkeraggio ship to ship Gnl emissioni inquinamento idrogeno
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