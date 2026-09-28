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Da Unioncamere e Camcom E.Romagna aiuto alle pmi per rendicontazione sostenibilità con standard Vsme

Da Unioncamere e Camcom E.Romagna aiuto alle pmi per rendicontazione sostenibilità con standard Vsme
28 settembre 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valutare il proprio livello di sostenibilità sociale, ambientale e di governance (Esg) è utile anche alle piccole e medie imprese. I dati relativi alla transizione ecologica ma anche come l'azienda si rapporta con il personale e la società e come viene gestita sono, infatti, sempre più richiesti dal mercato, dalle filiere produttive e dal sistema finanziario e aiutano a supportare competitività e resilienza. (AUDIO)

Ma come orientarsi in questo campo? Per aiutare le pmi esiste il Vsme (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Smes), uno standard volontario per la rendicontazione della sostenibilità che offre un metodo semplice per valutare il livello raggiunto dall'azienda in questo campo, raccogliere tutte le informazioni utili e preparare e preparare un Bilancio di sostenibilità semplificato. Il Vsme permette, infatti, di allinearsi agli standard europei ma in modo proporzionato alle dimensioni dell'azienda.

Per imparare a utilizzarlo, un aiuto concreto arriva da Unioncamere e dalle Camere di commercio Emilia-Romagna, con un webinar gratuito intitolato 'La rendicontazione di sostenibilità per le pmi - Opportunità e strumenti secondo lo standard Vsme', che si è svolto il 25 settembre. Esperti e tecnici del settore hanno illustrato ai partecipanti il quadro di riferimento del Vsme e le opportunità che esso offre alle aziende presentando inoltre servizi e strumenti utili per valutare il proprio livello di sostenibilità e predisporre un Bilancio di sostenibilità semplificato.

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Tag
sostenibilità Vsme rendicontazione pmi
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