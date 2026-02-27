D'Ecclesia (Ivass): "Investire in formazione per integrare previdenza complementare"

"La previdenza complementare rappresenta una necessaria integrazione al sistema previdenziale attuale, un ambito su cui è fondamentale investire molto. Tuttavia, affinché questo strumento venga effettivamente sviluppato e utilizzato all'interno delle aziende, è indispensabile che sia i responsabili delle risorse umane, sia i dipendenti ricevano una formazione adeguata". Sono le parole di Rita D'Ecclesia, consigliera Ivass - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, intervenendo oggi all'incontro con la stampa promosso dall'onorevole Walter Rizzetto, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, organizzato a Palazzo San Macuto a Roma, 'Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese'.