circle x black
Cerca nel sito
 

Decreto balneari sotto la lente Ue: Bruxelles monitora, infrazione attiva

L'Ue conferma l'infrazione in corso contro l'Italia sulle concessioni balneari, mantenendo un dialogo costante

Uno stabilimento balneare a Ostia (Roma) - Fotogramma/Ipa
Uno stabilimento balneare a Ostia (Roma) - Fotogramma/Ipa
01 ottobre 2026 | 13.38
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea "monitora" l'applicazione del decreto legge sulle concessioni balneari, per le quali la procedura di infrazione, arrivata allo stadio del parere motivato è "tuttora in corso". Lo dice la portavoce per il Mercato interno dell'esecutivo comunitario Siobhan McGarry rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito alle linee guida per i bandi di gara per le concessioni balneari, pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quella delle concessioni balneari, ricorda McGarry, è "una questione di lunga data. Abbiamo già trasmesso un parere motivato alle autorità italiane, ma manteniamo un dialogo costante con loro. La procedura di infrazione contro l'Italia relativa alle concessioni balneari è dunque ancora in corso. Siamo in costante contatto con le autorità competenti".

È stato adottato, continua la portavoce, "un decreto legge sulla base dell'intesa che le concessioni balneari sarebbero cessate entro il 30 settembre del prossimo anno. Stiamo quindi seguendo con attenzione l'attuazione di questa normativa, la quale non impedisce ai Comuni di procedere già all'organizzazione delle proprie procedure per le concessioni balneari. Pertanto, mentre monitoriamo la corretta attuazione del decreto legge, la procedura di infrazione rimane aperta", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ue concessioni balneari Mit linee guida bandi concessioni balneari infrazione Ue
Vedi anche
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza