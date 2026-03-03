circle x black
Della Monica (PMI): "Smettere è l'ideale ma supportiamo i fumatori adulti nel cambiamento"

03 marzo 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Philip Morris, che per oltre un secolo è stata conosciuta per la vendita di sigarette, ha avuto il coraggio di dichiarare che vuole smettere di venderle. Questa è una dichiarazione coraggiosa che per avere un riscontro su ampia scala deve prevedere anche un cambio strutturale e organizzativo di tutto il settore. La soluzione migliore è sempre smettere di fumare ma per coloro che non sono pronti ad intraprendere questa strada, l'alternativa è utilizzare prodotti a base di nicotina senza combustione. Ci rivolgiamo infatti solo ad adulti fumatori, cercando di abilitare un cambiamento e andando incontro alle loro esigenze". Sono le parole di Daniela Della Monica, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia, partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato in occasione del lancio del nuovo prodotto a tabacco riscaldato Bonds by Iqos.

