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Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, 'innovazione a misura d'uomo per la cucina moderna'

24 aprile 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Innovative, intelligenti e pensate per soddisfare esigenze in continua evoluzione: sono le soluzioni per la cucina moderna presentate da BSH ad EuroCucina 2026, in occasione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, fino al 26 aprile a Rho Fiera. Gli stand di Bosch, Siemens e Neff - così come Gaggenau al Fuorisalone - raccontano, attraverso le soluzioni esposte, il lavoro di ricerca e sviluppo del Gruppo, sempre orientato al miglioramento della vita delle persone nelle loro case. La partecipazione all'appuntamento milanese è stata per BSH l'occasione per ribadire la centralità del mercato europeo ed italiano e per presentare la propria solida visione strategica in un momento caratterizzato da incertezza a livello geopolitico.

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