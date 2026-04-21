Design Week: Pampalone (Hisense Italia), 'nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori'

"Il nostro Fuorisalone quest'anno si chiama The Colorful District e parte proprio dal concetto del colore, che a sua volta nasce dalla tecnologia dei nostri televisori di fascia premium. La tecnologia RGB ha proprio come caratteristica principale quella di restituire un'immagine che è un'esplosione di colori". Sono le parole di Tatiana Pampalone, Head of Marketing di Hisense Italia, in occasione della presentazione di "The Colorful District", un'installazione immersiva di Hisense che esplora la relazione tra colore, tecnologia e vita quotidiana. L'opera sarà disponibile dal 20 al 26 aprile, Officina 14, la location di Via Tortona 14 a Milano, nel contesto del Fuorisalone.