circle x black
Cerca nel sito
 

Editoria: alla Camera dei Deputati presentato 'Dai forma al tuo talento' il volume di Patrizia Fontana 

03 novembre 2025 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma ha fatto da cornice alla presentazione del libro "Dai forma al tuo talento", scritto da Patrizia Fontana, fondatrice di Talents in Motion, nato in collaborazione con Arca Fondi Sgr ed edito da FrancoAngeli. Tra i temi centrali trattati nel corso dell'evento il fatto che sono oltre 1.600 i giovani tra i 18 e i 30 anni, a confermare che ansia, paura del fallimento e incertezza sul futuro sono esperienze quotidiane e condivise. E' quanto emerge da una ricerca, che conferma come sempre più giovani vivano un senso diffuso di smarrimento, alimentato da pressioni esterne, aspettative elevate, confronto costante con gli altri e mancanza di solidi riferimenti a cui guardare. A tal proposito, il volume propone strumenti pratici per allenare un "cervello agile", capace di gestire emozioni, ansie e paure, e invita ad agire "qui e ora" per costruire un futuro personale e professionale appagante.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza