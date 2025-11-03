Editoria: alla Camera dei Deputati presentato 'Dai forma al tuo talento' il volume di Patrizia Fontana 

La Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma ha fatto da cornice alla presentazione del libro "Dai forma al tuo talento", scritto da Patrizia Fontana, fondatrice di Talents in Motion, nato in collaborazione con Arca Fondi Sgr ed edito da FrancoAngeli. Tra i temi centrali trattati nel corso dell'evento il fatto che sono oltre 1.600 i giovani tra i 18 e i 30 anni, a confermare che ansia, paura del fallimento e incertezza sul futuro sono esperienze quotidiane e condivise. E' quanto emerge da una ricerca, che conferma come sempre più giovani vivano un senso diffuso di smarrimento, alimentato da pressioni esterne, aspettative elevate, confronto costante con gli altri e mancanza di solidi riferimenti a cui guardare. A tal proposito, il volume propone strumenti pratici per allenare un "cervello agile", capace di gestire emozioni, ansie e paure, e invita ad agire "qui e ora" per costruire un futuro personale e professionale appagante.