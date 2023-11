Editoria, nuova veste grafica per i 170 quotidiani online 'Vivere'

Con 170 quotidiani cittadini Vivere coniuga l’informazione iperlocale con quella nazionale: grazie ad una partnership con ADNkronos i lettori di ogni quotidiano cittadino trovano le notizie nazionali accanto a quelle della loro città. "In tutte le città medie e piccole - spiega Michele Pinto fondatore di Vivere - c'è l'esigenza di un'informazione curata e in tempo reale. Vivere ha risposto ad un’esigenza di informazione sentita da tempo. Ed ora ha ulteriormente perfezionato lo strumento con cui ogni giorno i lettori di tutto il Paese trovato le notizie del loro territorio".

Una nuova grafica arrivata con un lavoro in team durato diversi mesi per trovare la sintesi migliore: "Il restyling dei quotidiani Vivere - spiega Claudia Crespi che ha disegnato il nuovo layout realizzato da Sigmar - riflette un approccio che ha lo scopo di migliorare l'esperienza utente, con una specifica attenzione alla crescente importanza della fruizione mobile delle notizie. Le scelte grafiche e di font adottate sono state strategiche, contribuendo a rendere la navigazione fluida e accessibile.”

Il nuovo design, caratterizzato da una grafica pulita e minimalista, si traduce in una comprensione chiara della pagina, agevolando il percorso dei lettori attraverso il giornale e favorisce una gerarchia degli elementi intuitiva, assicurando una visualizzazione immediata dei contenuti più rilevanti. Il risultato finale è un sito ottimizzato, in grado di offrire un'esperienza utente migliorata e di rispondere efficacemente alle esigenze dei lettori. Un punto di partenza per trovare nuovi partner con cui continuare la crescita del gruppo in nuove città.