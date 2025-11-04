Eurispes, premio ricerca intitolato a Franco Ferrarotti maestro di sociologia italiana

L’Eurispes, Istituto di studi politici economici e sociali, con la collaborazione della Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, intende ricordare la figura umana e professionale di Franco Ferrarotti, portandola a esempio ai giovani ricercatori e studiosi italiani. Il premio Ferrarotti, per ricerche originali nelle discipline della sociologia, dell’economia e delle scienze politiche, sarà attribuito a un progetto di ricerca che affronti tematiche caratterizzanti l’opera scientifica e culturale del professore, seguendone l’originale impostazione metodologica.

Franco Ferrarotti è stato tra i fondatori del pensiero sociologico contemporaneo italiano. Primo titolare di una cattedra universitaria di Sociologia in Italia, ha saputo coniugare rigore scientifico e impegno civile, lasciando un’eredità intellettuale profonda e generosa. La sua voce, critica e appassionata, ha formato generazioni di studiosi e continua ancora a ispirare il dibattito pubblico, ben oltre i confini accademici. Ferrarotti fu inoltre presidente del comitato scientifico Eurispes nei primi anni della sua istituzione e contribuì alla affermazione dell’Istituto nel panorama della ricerca sociale in Italia e all’estero.

Dottori di ricerca, dottorandi di ricerca in corso senza borsa, titolari di assegni/borse di ricerca, presso Dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, think tank italiani e stranieri al di sotto dei 35 anni di età sono invitati a presentare i loro progetti di ricerca e partecipare alla selezione del premio. Il vincitore otterrà un premio in denaro dell’importo di 5.000 euro a sostegno della realizzazione del progetto medesimo.