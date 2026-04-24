EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), 'quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026'

"L'Italia rappresenta uno dei mercati con più alto potenziale in Europa. Negli ultimi mesi abbiamo osservato un incremento della quota di mercato del 2,5%. In tutti i Paesi europei osserviamo una tendenza in calo del livello dei prezzi con una diminuzione del segmento più alto. L'appuntamento in fiera a Milano resta speciale e imprescindibile, dove è possibile osservare a toccare con mano tutte le innovazioni più importanti". Così Rudolf Klötscher, Chief Sales & Service Officer Gruppo BSH, intervistato a EuroCucina 2026, in occasione del 64esimo Salone del Mobile, dal 21 al 26 aprile a Milano.