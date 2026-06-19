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Fii, Benigni: "L'industria è in un momento d'oro, ma l’Europa non faccia solo procurement"

Domitilla Benigni - Foto Adnkronos
Domitilla Benigni - Foto Adnkronos
19 giugno 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’industria europea della difesa vive un "momento d’oro", ma gli investimenti in arrivo non devono limitarsi agli acquisti: devono rafforzare tecnologie, competenze e filiere industriali. A dirlo, durante la diretta Adnkronos da Fii Priority Europe a Roma, è Domitilla Benigni, electronics engineer, Ceo e Coo di ELT Group, intervenuta al forum dedicato agli investimenti e alla sicurezza europea.

ELT Group è presente da anni in Arabia Saudita e dal 2022 ha costituito una società di diritto saudita. Una scelta, spiega Benigni, coerente con una visione di lungo periodo e con Saudi Vision 2030. Nel Paese il gruppo sta pianificando il trasferimento progressivo di attività di logistica e manutenzione, con l’obiettivo di arrivare anche allo sviluppo di nuovi prodotti nel proprio settore.

Il tema delle competenze è centrale. Nel comparto dell’elettromagnetismo, sottolinea Benigni, i talenti sono ancora insufficienti: "Siamo tutti in Europa soprattutto alla ricerca di talenti". Il punto riguarda non solo le imprese, ma la capacità dell’intero ecosistema europeo di reggere una fase di forte crescita della spesa per sicurezza e difesa.

"Questi investimenti plurimiliardari nella difesa che l’Europa sta finalmente facendo" aprono una fase nuova, osserva. Ma vanno affrontati con entusiasmo e, allo stesso tempo, con attenzione. "Dobbiamo tutti utilizzare questi investimenti in maniera appropriata", avverte Benigni. La priorità deve essere orientare le risorse verso nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuove competenze.

Da qui il messaggio al sistema europeo: "Non bisogna solo fare procurement". Secondo Benigni, limitarsi agli acquisti non aiuta davvero le industrie. Serve invece una crescita dell’ecosistema industriale della difesa, con una strategia di lungo periodo e una maggiore capacità di execution. L’Europa, ricorda, ha identificato con trasparenza i propri gap tecnologici. Ora deve colmarli, mettendo a terra i piani e trasformando le risorse disponibili in capacità industriale, innovazione e autonomia.

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industria della difesa Europa investimenti tecnologie competenze filiera industriale
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