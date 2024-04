Financial Forum 2024, Baroin (Bayer): “Standardizzazione non sempre si sposa con esigenze locali"

"Da anni i nostri gruppi si stanno ristrutturando offrendo piattaforme di servizi. Questo ci porta a delle efficienze ma anche delle grandi sfide a livello locale per i Cfo. Perché la standardizzazione non sempre si sposa con le esigenze locali" Il Con queste dichiarazioni, Valérie Baroin, Chief Financial Officer Italy di Bayer, è intervenuta a margine del Financial Forum 2024, l'appuntamento italiano dell'innovazione nella finanza d'impresa, per discutere sul ruolo chiave del Chief Financial Officer, Cfo, nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.