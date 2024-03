Fidelity, all-in sugli Etf Ethereum

Dopo quelli targati Bitcoin, suonano la carica gli Etf Ethereum. Questi nuovi strumenti finanziari hanno restituito credibilità al settore fintech, pronto a una nuova offensiva dopo la lunga crisi. I grandi player del risparmio gestito non restano a guardare e provano ad aggiungersi alla festa. L’ultimo è Fidelity, che ha appena inviato la relativa documentazione alla Sec, l’ente di regolazione della borsa statunitense. Oltre a un marchio apprezzato dalla comunità degli investitori, il fondo porta in dote 4000 miliardi di dollari di asset: un’occasione da non perdere.