Calendario sotto osservazione tra la fine di novembre e la metà di dicembre per chi ha scelto di regolarizzare le cartelle attraverso gli strumenti della definizione agevolata.

Sul tavolo si incrociano infatti tre diversi percorsi: da una parte i versamenti periodici già avviati per la rottamazione quater e per la quinquies nazionale, dall’altra gli ultimi giorni utili per presentare domanda di adesione alla pace fiscale ai tributi di Comuni e Regioni.

Appuntamenti ravvicinati o coincidenti che però rispondono a regole diverse.

Tra margini di tolleranza ristretti ed effetti opposti in caso di mancato pagamento, per tutti e per tutte diventa essenziale distinguere la disciplina applicabile per non farsi trovare impreparati.

Doppio appuntamento il 30 novembre: in scadenza rottamazione quater e quinquies

Il primo snodo da affrontare è previsto per lunedì 30 novembre, data in cui convergono i versamenti sia della vecchia che della nuova definizione agevolata.

Chi segue il piano della rottamazione quater è chiamato a versare la quattordicesima rata, oppure la sesta in caso di riammissione. Chi invece ha aderito alla rottamazione quinquies deve rispettare il terzo appuntamento con i pagamenti. Ogni termine previsto dalla tabella di marcia può essere verificato anche sul calendario interattivo disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dal punto di vista operativo, i canali a disposizione per saldare gli importi restano molteplici: si va dall’addebito diretto su conto corrente, per chi lo ha già attivato, agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, passando per tutti gli strumenti di pagamento abilitati online.

Rottamazione in scadenza: mini proroga non per tutti

Nonostante la data unica sul calendario, però, i due versamenti viaggiano su binari separati per quanto riguarda i tempi supplementari.

Per la rottamazione quater resta valido per tutti i pagamenti il termine di tolleranza universale di 5 giorni che, combinandosi con il fine settimana, fa slittare automaticamente l’ultimo giorno utile a lunedì 7 dicembre.

La regola non vale per la rottamazione quinquies. La Manovra dello scorso anno ha ristretto il raggio d’azione dei 5 giorni di tolleranza, riservandoli esclusivamente a chi paga in un’unica soluzione o si trova a saldare la rata conclusiva del piano. Solo se la tranche del 30 novembre chiude definitivamente il debito è possibile versare entro il 7 dicembre; in tutti gli altri casi il termine di fine mese resta perentorio.

Decadenza e rateizzazione: le differenze tra vecchia e nuova pace fiscale

L’intreccio normativo produce effetti opposti anche in caso di mancato o tardivo versamento, un aspetto cruciale soprattutto per chi ha cartelle distribuite su entrambe le procedure.

Nella rottamazione quater il mancato rispetto della scadenza comporta la decadenza immediata dai benefici della definizione agevolata. Chi esce dal perimetro della sanatoria conserva un paracadute: il debito residuo può infatti essere gestito successivamente chiedendo una rateizzazione ordinaria.

La rottamazione quinquies ribalta questa impostazione. Da un lato il meccanismo di uscita è più morbido, perché la decadenza scatta solo dopo due mancati pagamenti: i contribuenti dispongono così di una sorta di "jolly", ovvero la possibilità di lasciare indietro una rata come alternativa al termine di tolleranza per prendere tempo e rimettersi in regola più avanti. Dall’altro lato, però, in caso di fuoriuscita definitiva dalla sanatoria restano chiuse le porte di una nuova rateizzazione.

Pace fiscale locale entro il 15 dicembre, pagamenti dal prossimo anno

Gli impegni di fine anno non si esauriscono con le rate in scadenza. Il 15 dicembre si chiude anche la finestra per presentare domanda di adesione alla rottamazione quinquies locale, attivata su base facoltativa da Regioni e Comuni.

Se l’ente creditore ha deliberato la sanatoria per le proprie entrate, i cittadini e le cittadine possono regolarizzare in forma agevolata carichi relativi a bollo auto, IMU, Tari e multe stradali.

Per verificare l’effettiva possibilità di aderire e controllare quali debiti rientrano nel perimetro agevolato è possibile richiedere l’apposito prospetto sul portale dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere trasmessa direttamente online, sia dall’area pubblica sia accedendo all’area riservata con le proprie credenziali, oppure affidandosi a un professionista abilitato o a un CAF, Centri di Assistenza Fiscale.

Anche sul piano locale il calendario dei versamenti ricalca quello della quinquies nazionale, con la scelta tra il saldo in un’unica soluzione o una dilazione fino a 54 rate bimestrali di importo minimo pari a 100 euro.

Entro metà dicembre servirà formalizzare l’adesione: la cassa si aprirà soltanto il prossimo anno, con il primo pagamento fissato al 31 marzo.

Date e condizioni compongono un mosaico che conferma come la pace fiscale non applichi regole uniformi per tutti e per tutte, rendendo indispensabile verificare in anticipo la disciplina legata a ciascuna cartella prima di ogni scadenza.