Nella busta paga di novembre entra il secondo acconto delle imposte: perché lo stipendio si riduce e cosa succede se il conto dell’IRPEF o della cedolare secca supera la retribuzione mensile

La retribuzione di novembre si prepara a fare i conti con l'ultima tornata dei versamenti fiscali legati alla dichiarazione dei redditi 2026.

Per i lavoratori dipendenti che, tramite il modello 730/2026, hanno chiuso il bilancio fiscale a debito e hanno indicato un sostituto d'imposta, il datore di lavoro opererà direttamente il prelievo in busta paga per saldare l'anticipo dell'IRPEF o della cedolare secca sugli affitti.

A differenza della prima scadenza estiva, l'importo viene trattenuto in un'unica soluzione e senza alcuna possibilità di rateazione, con il rischio di un taglio netto nella busta paga di novembre in pagamento nelle prossime settimane.

Busta paga di novembre, chi paga il secondo acconto 2026

Il meccanismo del conguaglio in busta paga riguarda tutti i dipendenti (e con modalità analoghe i pensionati) che si sono affidati al proprio sostituto d'imposta per le operazioni di riscossione. Al contrario, chi ha presentato il 730 senza sostituto deve provvedere autonomamente al versamento utilizzando il modello F24.

L'obbligo di versare gli acconti, IRPEF e cedolare secca in testa per quel che riguarda i dipendenti, si applica quando l'imposta dovuta per l'anno - calcolata al netto di ritenute, detrazioni, crediti ed eccedenze - supera i 51,65 euro.

L'importo complessivo, pari al 100% dell'imposta dichiarata, segue una doppia fascia:

● Fino a 257,52 euro: il versamento avviene in un'unica tranche proprio con la mensilità di novembre (scadenza ordinaria fissata al 30 novembre).

● Oltre 257,52 euro: la somma è divisa in due quote; dopo il primo prelievo effettuato a giugno, con la busta paga di novembre arriva a saldo la seconda e ultima rata.

Secondo acconto in busta paga: perché si finisce a debito e non si può bloccare la trattenuta

Per comprendere i motivi della trattenuta di novembre è necessario ricordare che il sistema fiscale italiano si basa sul doppio binario di saldo e acconto.

Quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un debito d'imposta, il contribuente non è chiamato a versare soltanto il saldo - cioè la differenza ancora dovuta per l'anno precedente (il 2025) - ma deve anche anticipare le imposte per l'anno in corso (il 2026).

Questo anticipo, definito appunto acconto, viene calcolato in automatico con il cosiddetto "metodo storico", presupponendo cioè che il contribuente percepisca nell'anno attuale un reddito almeno pari a quello dell'anno precedente.

Anche i lavoratori dipendenti, pur subendo regolarmente le ritenute mensili dal datore di lavoro, possono ritrovarsi in questa situazione di debito.

Le casistiche più frequenti riguardano i lavoratori che nel corso dell'anno hanno avuto più rapporti di lavoro e cumulato più Certificazioni Uniche (CU) non sottoposte a conguaglio, chi deve restituire il trattamento integrativo o quote di detrazioni per carichi di famiglia non spettanti, e i proprietari di immobili locati con il regime della cedolare secca.

Per evitare o ridurre l'impatto sul cedolino di novembre - ad esempio in previsione di un reddito 2026 inferiore rispetto al 2025 - era necessario inviare una comunicazione scritta al sostituto d'imposta entro il termine tassativo del 10 ottobre.

Superata questa finestra temporale, il datore di lavoro è obbligato per legge a procedere con l'addebito.

Eventuali somme versate in eccesso non andranno comunque perse, ma verranno recuperate a credito nella prossima dichiarazione dei redditi (modello 730/2027).

Secondo acconto più alto dello stipendio, si paga con F24

Il datore di lavoro, agendo per conto dell'Erario, applica la trattenuta fino a esaurimento della retribuzione netta spettante per il mese di novembre.

Qualora lo stipendio risulti incapiente e non riesca a coprire l'intero debito fiscale, l'azienda è tenuta a comunicarlo formalmente al dipendente.

Sarà poi quest'ultimo a dover versare la differenza residua in autonomia mediante modello F24 entro il 30 novembre o ricorrendo successivamente al ravvedimento operoso.