Flussi migratori e transizione energetica: i migranti come risorsa per la crescita verde

14 ottobre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

I flussi migratori non come emergenza, ma come opportunità di sviluppo economico e sociale. È questa la visione emersa dalla ricerca "Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica", presentata presso la Camera di Commercio di Roma, da Fondazione Maire - ETS. Lo studio mostra come l'inclusione dei lavoratori stranieri nei settori della transizione energetica e dell'economia circolare possa diventare una leva strategica per la crescita dei territori, la competitività delle imprese e la creazione di nuove filiere sostenibili.

