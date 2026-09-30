Fondazione Systema, Ponti (Confindustria): "E' un'alleanza che supporta Pmi"

"Fare sistema è l'essenza di Confindustria che come organizzazione di rappresentanza raccoglie le istanze di tutte le imprese industriali italiane. Tutto il tema relativo alla transizione implica uno sforzo molto grande, in particolare alle imprese piccole e medio-piccole. Quindi, costruire un'alleanza che le supporti e che costruisca filiere sostenibili è assolutamente nel nostro interesse e in quello del Paese". Lo ha detto la vice presidente di Confindustria, Lara Ponti, nel corso dell'evento 'Open-es ACT 2026' tenutosi presso l'auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la fondazione Systema.