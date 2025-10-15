circle x black
Cerca nel sito
 

Formazione: ass. Cappello, 'ragazze rappresentano solo un terzo degli universitari che studiano materie Stem a Milano'

15 ottobre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Sono circa novantamila gli studenti universitari a Milano che studiano materie Stem ma meno di un terzo di loro sono ragazze. Formarsi in campo Stem significa avere opportunità di lavoro ben retribuite e di crescita anche a livello internazionale. Abbiamo bisogno di avvicinare più donne, più ragazze e anche più bambine alle materie Stem". Lo afferma Alessia Cappello, assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Milano, alla seconda edizione italiana dello Stem Women Congress Milano, l'iniziativa internazionale che mira all'abbattimento del gap di genere all'interno delle discipline Stem.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza