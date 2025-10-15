Formazione: ass. Cappello, 'ragazze rappresentano solo un terzo degli universitari che studiano materie Stem a Milano'

"Sono circa novantamila gli studenti universitari a Milano che studiano materie Stem ma meno di un terzo di loro sono ragazze. Formarsi in campo Stem significa avere opportunità di lavoro ben retribuite e di crescita anche a livello internazionale. Abbiamo bisogno di avvicinare più donne, più ragazze e anche più bambine alle materie Stem". Lo afferma Alessia Cappello, assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Milano, alla seconda edizione italiana dello Stem Women Congress Milano, l'iniziativa internazionale che mira all'abbattimento del gap di genere all'interno delle discipline Stem.