Formazione: Bellinazzi (Intesa Sanpaolo), 'sosteniamo inclusione donne in campo stem'

"Come Intesa San Paolo per noi è stato naturale sostenere questo progetto perché crediamo fortemente nell'importanza dell'inclusione e nell'opportunità per le donne di accedere a questi percorsi formativi. Non immaginiamo un futuro che non possa essere differente rispetto a quello di includere tutti i generi nella possibilità di accedere alle materie Stem, ma soprattutto avere il valore delle donne che creano un futuro accessibile per tutti". Lo ha detto Cristiana Bellinazzi, mentore e formatore Intesa Sanpaolo per il Sociale, intervenendo a Milano all'edizione italiana dello Stem Women Congress 2025, l'iniziativa internazionale impegnata ad abbattere il Gap di Genere all'interno delle discipline STEM sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell'occupazione lavorativa.