circle x black
Cerca nel sito
 

Formazione: Bellinazzi (Intesa Sanpaolo), 'sosteniamo inclusione donne in campo stem'

15 ottobre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Intesa San Paolo per noi è stato naturale sostenere questo progetto perché crediamo fortemente nell'importanza dell'inclusione e nell'opportunità per le donne di accedere a questi percorsi formativi. Non immaginiamo un futuro che non possa essere differente rispetto a quello di includere tutti i generi nella possibilità di accedere alle materie Stem, ma soprattutto avere il valore delle donne che creano un futuro accessibile per tutti". Lo ha detto Cristiana Bellinazzi, mentore e formatore Intesa Sanpaolo per il Sociale, intervenendo a Milano all'edizione italiana dello Stem Women Congress 2025, l'iniziativa internazionale impegnata ad abbattere il Gap di Genere all'interno delle discipline STEM sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell'occupazione lavorativa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza