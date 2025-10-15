circle x black
Formazione: Cerrato (Mondadori Media), '84% delle donne ritiene stimolanti carriere stem'

15 ottobre 2025 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dalla Survey di The Wom, una community di donne under 35, è emerso che l'84% delle rispondenti considera le carriere Stem stimolanti e una buona percentuale ritiene che siano addirittura creative. È emersa molto forte anche la nuova terminologia 'Steam', dove anche la A di Arts entra nelle materie scientifiche, dando una connotazione più creativa al mondo di queste materie". Lo ha detto Daniela Cerrato, cmo di Mondadori Media, alla seconda edizione italiana dello Stem Women Congress a Milano, un'iniziativa internazionale che mira all'abbattimento del gap di genere all'interno delle discipline Stem, sia nel mondo della formazione che in quello lavorativo.

