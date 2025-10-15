Formazione: Palazzi (Siemens Healthineers), 'ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias'

"Noi sviluppiamo strumenti di Artificial Intelligence per l'utilizzo in sanità e il messaggio che vogliamo portare è che queste innovazioni tecnologiche portano grandi benefici, ma devono anche essere utilizzate con grande consapevolezza, perché portano con sé anche dei rischi legati soprattutto ai pregiudizi, ai bias che vengono trasmessi attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale e che quindi devono essere gestiti correttamente per essere evitati, soprattutto i gender bias". Sono le dichiarazioni di Patrizia Palazzi, strategic account manager di Siemens Healthineers, allo Stem Women Congress Milano 2025, l'edizione italiana dell'iniziativa internazionale che ha come obiettivo l'abbattimento del Gap di Genere all'interno delle discipline STEM sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista dell'occupazione lavorativa.