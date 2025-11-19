circle x black
Giammarresi (Komen): "Prevenzione in azienda perché difficile trovare tempo per una visita"

Giammarresi (Komen):
19 novembre 2025 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Per la prevenzione del tumore al seno e delle patologie oncologiche, abbiamo creato nel 2017 la ‘carovana della prevenzione’, portandola direttamente in azienda e nei luoghi di lavoro. Facciamo screening e prevenzione secondaria all’interno delle aziende perché la vita di tutti diventa sempre più frenetica, è sempre più difficile prendere il tempo per fare una visita”. Lo ha detto Silvia Giammarresi, Head Corporate Fundraising di Komen Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.

“Le aziende – spiega Giammarresi - hanno visto che c’era questa necessità e abbiamo iniziato a collaborare in maniera sinergica offrendo un’offerta di mammografie e di ecografie senologiche”. “Il tutto abbinato a un percorso di sensibilizzazione con incontri dove vengono spiegate norme di prevenzione con supporto medici terapia integrata” conclude Giammarresi.

