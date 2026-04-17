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Gic 2026: Perego (Gruppo Imer), 'palcoscenico interessante per proporre le nostre due novità'

17 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'importanza di essere qui al Gic è l'essere parte dell'unica vera fiera del mondo del calcestruzzo in Italia oggi. La Fiera è in crescita, quindi è un palcoscenico interessante per proporre le nostre novità, che quest'anno sono due: da un lato un impianto per la vendita del calcestruzzo asciutto e semiasciutto per piccoli lavori dell'edilizia, diciamo casalinga e con la vendita in modalità self-service, quasi come se fosse un distributore automatico di bibite o di caffè. La seconda novità consiste in una gamma completa di vibroformatrice, una serie di macchine per la produzione di manufatti nel mondo della prefabbricazione di piccole e medie dimensioni nella modalità automatica: questa macchina, grazie a una serie di stampi intercambiabili, può produrre un'infinità di prodotti differenti in modo autonomo". Così Giacomo Roberto Perego, marketing manager divisione concrete del Gruppo Imer, alla sesta edizione del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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