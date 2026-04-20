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Messico, spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan: una vittima e 6 feriti. Poi si suicida

La zona è una delle principali attrazioni turistiche del Paese a una cinquantina di chilometri dalla capitale

Sparatoria in Messico a Teotihuacan (Afp)
Sparatoria in Messico a Teotihuacan (Afp)
20 aprile 2026 | 23.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna canadese è stata uccisa lunedì a colpi d'arma da fuoco nel sito archeologico delle piramidi di Teotihuacan, una delle principali attrazioni turistiche del Messico, da un uomo che si è, poi, suicidato, hanno annunciato le autorità.

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Sei i feriti

Altre quattro persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco durante la sparatoria, ha dichiarato Cristobal Castañeda, ministro della sicurezza dello Stato del Messico (Messico centrale), dove si trovano le piramidi. Si tratta di due colombiani, una donna russa e una donna canadese, ha specificato il funzionario. Altre due persone sono rimaste ferite a seguito di cadute, ha dichiarato il ministero in un comunicato. "Quanto accaduto oggi a Teotihuacan ci addolora profondamente", ha dichiarato la presidente messicana Claudia Sheinbaum a X. Le autorità federali hanno rinvenuto "un'arma da fuoco, un'arma da taglio (un coltello) e munizioni" sul sito, dove sono state mobilitate la polizia e la Guardia Nazionale, secondo un comunicato del Gabinetto di Sicurezza Federale.

Dove si trova Teotihuacan

Teotihuacan si trova a circa 50 chilometri dalla capitale, da dove partono quotidianamente escursioni per turisti nazionali e internazionali. Con le sue Piramidi del Sole e della Luna e il suo Viale dei Morti, Teotihuacan è il monumento più importante del periodo Classico della civiltà precolombiana, fiorita nella Valle del Messico tra il I e il VII secolo.

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Messico Teotihuacan sparatoria turismo siccurezza
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