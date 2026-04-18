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Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), 'numeri record, superati i 6 mila visitatori'

18 aprile 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo avuto un bilancio positivo nonostante lo scenario così contrastato dalla geopolitica attuale e questo è già un fattore estremamente positivo. La mia gioia, pertanto, è poter affermare che nei primi due giorni della fiera abbiamo avuto dei numeri record di partecipazioni. Ciò ci lascia presagire di superare i 6 mila visitatori unici nella totalità della tre giorni piacentina, notando la forte incidenza del visitatore e dell'espositore estero". Così Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, intervenendo alla giornata di chiusura della sesta edizione del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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