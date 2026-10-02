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Gifford e Cardassi (co-founder Arkus): "MotixDrive per competere con strutture più grandi"

Gifford e Cardassi (co-founder Arkus) - (Ufficio stampa)
Gifford e Cardassi (co-founder Arkus) - (Ufficio stampa)
02 ottobre 2026 | 15.07
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

"MotixDrive nasce dalla convinzione che un dealer indipendente debba poter competere con strutture molto più grandi senza perdere la propria identità. Entrare nella rete significa poter ampliare stock, servizi, strumenti e capacità operative, offrendo al cliente maggiori garanzie e continuità nella vendita e nell’assistenza. Per noi autonomia non deve significare isolamento: il dealer resta pienamente indipendente, ma può contare su una rete che ne rafforza il nome, il servizio e le opportunità". Lo afferma Andrea Gifford, co-founder di Arkus in merit alla nuova rete automotive indipendente MotixDrive.

"Quello che stiamo vedendo è un cambiamento molto concreto nel modo di lavorare: - continua Gifford - informazioni disponibili in tempo reale, valutazioni più precise e processi più ordinati stanno aiutando i dealer a decidere meglio e più velocemente. Nel service, soprattutto, significa meno ore improduttive, più saturazione dell’officina e una marginalità sensibilmente migliore rispetto a pochi mesi fa. E sul fronte della crescita, il nostro obiettivo è arrivare a 500 operatori in Italia nei prossimi tre anni. In Svizzera abbiamo un partner con una struttura operativa comprendenti circa 300 operatori attivi; il passo successivo sarà sviluppare la rete in Germania, Polonia e Austria, dove stiamo già lavorando con altri partner locali per portare il progetto su scala europea".

A Gifford ha fatto eco Ivano Cardassi, co-founder di Arkus affermando che "per noi la storia di un’auto non deve appartenere al singolo dealer, ma accompagnare il veicolo nel tempo: service, revisioni e interventi devono restare disponibili agli operatori della rete Motixdrive, senza condividere dati commerciali come i prezzi applicati. Questo permette anche a SonIA di riconoscere targa e storico, assistere subito l’automobilista in difficoltà o fissare direttamente un appuntamento, migliorando in modo concreto il customer care della rete MotixDrive".

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MotixDrive dealer indipendente rete automotive service crescita
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