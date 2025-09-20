Giorgetti: "Taglio tasse ma con conti in sicurezza" - Video

Il taglio delle aliquote Irpef potrà essere fatto solo avendo messo "in sicurezza" il "sentiero", cioè la traiettoria che i conti pubblici del Paese dovranno seguire, in base al piano pluriennale concordato con la Commissione Europea. Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo, a Copenaghen a margine dell'Ecofin informale, a chi gli chiede se, visto il buon andamento dei conti, non sarà possibile già nella prossima finanziaria tagliare le aliquote Irpef, come chiede il segretario della Lega Matteo Salvini.