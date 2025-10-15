Giudice (Cern): 'Il futuro del Cern guarda ai prossimi cento anni con il Future Circular Collider"

“Il nostro obiettivo è costruire un nuovo acceleratore di particelle, il Future Circular Collider, che guiderà la ricerca fino alla fine del secolo”, ha dichiarato Gian Francesco Giudice, direttore del dipartimento di fisica teorica del Cern, nel corso della diretta Adnkronos da Comolake 2025.

“Si tratta di un progetto ambizioso, che spingerà la scienza e la tecnologia a livelli mai raggiunti prima. Le scoperte del Cern hanno già cambiato la nostra visione del mondo e continueranno a farlo”, ha spiegato.

Giudice ha ricordato che “molte delle tecnologie nate al Cern, come il web o il touch screen, non erano l’obiettivo principale della ricerca, ma straordinari risultati collaterali: lavorando ai limiti della conoscenza, si generano innovazioni che trasformano la vita quotidiana”.