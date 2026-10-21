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Giuseppe Moles confermato alla guida di Acquirente Unico

Giuseppe Moles - (Foto ufficio stampa)
Giuseppe Moles - (Foto ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è riunito oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Acquirente Unico, presieduto da Barbara Debra Contini, che ha confermato Giuseppe Moles quale amministratore delegato della società. Il nuovo vertice, insieme ai componenti del Cda, composto da Oreste Scurti, Maria Chiara Fazio e Cosimo Danilo Raimondi, guiderà l'azienda fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio del 2028.

Moles, già amministratore delegato di Au dal giugno 2023, ha un lungo percorso politico, istituzionale e accademico: è stato deputato, senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria. È docente di Relazioni Internazionali, Studi Strategici e Geopolitici; è componente, tra gli altri, del Cda della Fondazione Nest, dedicata alla ricerca sulla transizione energetica.

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