Graded lancia a Napoli il nuovo Innovation Centre

Accelerare la crescita d'impresa attraverso la contaminazione delle competenze, la valorizzazione dei talenti e l'open innovation. Prende vita con questo obiettivo il “Graded Innovation Center, il nuovo hub permanente realizzato da Graded – azienda di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e dei servizi tecnologici – all'interno della sede di Fabbrica Italiana dell'Innovazione, in Via Ponte dei Granili 24 a Napoli, nell'ambito della più ampia e consolidata collaborazione tra le due realtà.

Frutto di una visione strategica orientata a fare del capitale umano il vero motore dello sviluppo industriale, il centro non nasce come un contenitore di singoli eventi formativi, ma si configura come un laboratorio permanente. Uno spazio fisico e programmatico pensato per strutturare percorsi continuativi di mentorship, confronto con esperti di alto profilo, sviluppo di nuove competenze trasversali e condivisione di idee tra le diverse anime aziendali, trasformando il sapere in progetti concreti e opportunità di business.

Il programma ha preso ufficialmente il via ieri con un appuntamento inaugurale focalizzato sul tema della finanza sostenibile e degli strumenti incentivanti. La sessione, rivolta a una selezione di risorse strategiche del Gruppo individuate dalla Direzione, ha approfondito il panorama dei finanziamenti europei, nazionali e regionali, offrendo chiavi di lettura pratiche per la pianificazione degli investimenti e la combinazione sinergica dei diversi strumenti di finanza agevolata.

"La competitività delle aziende moderne si fonda sulla capacità di attrarre e valorizzare i giovani laureati, alimentando un ecosistema in cui formazione continua e innovazione tecnologica camminano di pari passo – dichiara Vito Grassi, Amministratore Delegato di Graded -. Per affrontare le sfide della transizione ecologica ed energetica non basta innovare i processi, occorre investire sulle persone, stimolare la contaminazione dei saperi e creare le condizioni affinché le idee si trasformino in valore industriale duraturo. Il Graded Innovation Center rappresenta un tassello fondamentale di questa visione, uno spazio di crescita collettiva che rafforza il legame tra impresa, competenze e futuro".

L'iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con un calendario di appuntamenti mirati a coinvolgere progressivamente tutte le strutture organizzative, consolidando il nuovo hub come punto di riferimento interno ed esterno per la transizione culturale e digitale del Gruppo.

"Crediamo che la vera sfida per un'azienda strutturata sia quella di superare i confini dei singoli reparti per creare una cultura d'impresa davvero aperta e dinamica – spiega Ludovica Landi, COO di Graded e ideatrice del progetto -. Il Graded Innovation Center nasce proprio per offrire un metodo e uno spazio fisico in cui le intuizioni delle nostre risorse possano strutturarsi, evolvere e tradursi in progetti operativi, ottimizzando i processi organizzativi e facendo della flessibilità e della collaborazione il nostro marchio di fabbrica".