Gruppo Hera a Key tra tecnologia e nuovi modelli decarbonizzazione

Dai nuovi percorsi di decarbonizzazione industriale alla gestione intelligente dei costi energetici, fino alle più avanzate tecnologie per l’autoproduzione e la rigenerazione urbana, anche attraverso l’illuminazione pubblica. Il Gruppo Hera - terzo operatore energetico nazionale per numero di clienti - si presenta alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo (4-5-6 marzo 2026) come un vero e proprio hub di consulenza strategica per aziende e professionisti.

Presso lo stand di 260 mq (Pad. A1, stand 200), la multiutility mette in campo un ecosistema di soluzioni concrete per accompagnare i partner nella costruzione di modelli di business innovativi, capaci di coniugare competitività economica e riduzione dell'impatto ambientale. Attraverso la sinergia tra Hera Comm, EstEnergy e F.lli Franchini, la multiutility propone un polo integrato che affianca le imprese nel trasformare l’energia in una leva di competitività e sviluppo, combinando strategie di fornitura e soluzioni impiantistiche per ridurre volatilità e consumi, anche valorizzando gli incentivi disponibili.

A Rimini Hera Servizi Energia (Hse), la Esco del Gruppo, presenta il Piano di decarbonizzazione industriale: una vera e propria roadmap pluriennale che affianca le imprese in ogni passaggio della transizione, dalla fotografia della baseline emissiva del cliente per arrivare alla messa a terra di progetti complessi, come il recupero di calore dai flussi produttivi e l'integrazione di sistemi avanzati di autoproduzione energetica.

A completare le proposte è Hera Luce, società benefit, che testimonia come l'illuminazione pubblica non sia più solo un servizio tecnico ma un'infrastruttura urbana resiliente e sostenibile, che incide sulla qualità degli spazi urbani. Ne è un esempio concreto il lampione circolare sviluppato con un’altra società della multiutility, Aliplast, progettato per essere totalmente recuperabile a fine vita. L'approccio di Hera Luce non si ferma però alla tecnologia, ma abbraccia l’arte attraverso progetti di illuminazione artistica pensati per valorizzare il patrimonio architettonico e l'identità dei territori.

Ad accogliere i visitatori al quartiere fieristico di Rimini è Joul 7, il custode dell'energia pulita. Alto 5,5 metri il Super Robot è uno dei 7 paladini dell’ambiente realizzati dal progetto Scart, iniziativa del Gruppo Hera che da quasi trent’anni attraverso il linguaggio universale dell’arte, promuove comportamenti sostenibili e diffonde una nuova consapevolezza sull’uso responsabile delle risorse. I Super Robot sono stati realizzati attraverso il riutilizzo creativo di scarti di produzione di Automobili Lamborghini nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Hera e l’azienda automobilistica finalizzata alla promozione dell’economia circolare nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali.

I Super Robot sono frutto della matita del fumettista Giuseppe Camuncoli, che ha curato l’ideazione grafica e l’illustrazione con Giacomo Gheduzzi, e del lavoro degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e del Poli.design (by Politecnico di Milano).

Un momento importante della partecipazione del Gruppo alla kermesse riminese sarà il convegno organizzato da Hera Comm, previsto per giovedì 5 marzo alle 12:15 (Sala Neri 1, Hall Sud). L’appuntamento dal titolo 'Strategie e strumenti a supporto delle imprese per la transizione energetica' sarà introdotto da Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm. Si tratterà di un confronto fondamentale per le aziende che vogliono orientarsi tra le novità normative del 2026: dagli incentivi per l’iperammortamento degli investimenti all’agrisolare, fino al nuovo Conto Termico 3.0. Ad approfondire questi temi, moderati da Sebastiano Barisoni (vicedirettore di Radio24), ci saranno esperti di primo piano come Paolo Arrigoni (già presidente di Gse Gestore Servizi Energetici) e Alessandro Marangoni (Ceo Althesys - Gruppo Teha).

'Tra prossimità e digitale: lo store come spazio di relazione e creazione di valore' è invece il titolo del panel organizzato nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo, alle 15:00, presso lo stand del Gruppo Magis (Pad A1, Stand 240) e vedrà la partecipazione di Isabella Malagoli.

Sempre nella giornata di apertura, alle 16:00 (Pad. A1), l'attenzione si sposterà sull'innovazione urbana con il dibattito dal titolo 'Smart lighting negli edifici: opportunità e scenari' organizzato da Aidi. Tra i relatori anche Matteo Seraceni (responsabile Ingegneria e Innovazione di Hera Luce) che discuterà di illuminazione intelligente e benessere insieme ad un panel di esperti.