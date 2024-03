Gruppo Tempocasa presenta l’Osservatorio Immobiliare 2024

Gruppo Tempocasa presenta la settima edizione di TempoReport, l'Osservatorio immobiliare del franchising relativo all’andamento del mercato 2023. E lo fa con una conferenza stampa trasmessa in diretta streaming giovedì 28 marzo, alle ore 12, dalla sede centrale. A cura di TempoLab, il Centro studi del Gruppo, la pubblicazione analizza nel dettaglio il mercato immobiliare e creditizio in Italia - con un occhio di riguardo alle prospettive future - ed esamina i trend e le dinamiche che influenzano la ricerca, la vendita e l’affitto di immobili nel nostro Paese.

Durante la conferenza interverranno figure chiave del franchising: il presidente Daniele Palermo, il direttore dello sviluppo della rete Andrea De Giuseppe, il direttore comunicazione e marketing Valerio Vacca e Carlo Chidini, presidente Più Mutui Casa (partner per la mediazione creditizia del Gruppo).

Ai microfoni di Adnkronos anche Carlo Giordano e Paolo Giabardo, rispettivamente fondatore e chief operating officer di Immobiliare.it.

TempoReport si conferma uno strumento prezioso, e ricco, sia per gli esperti del settore, sia per il pubblico più in generale. Proprio per questo offre una panoramica completa e aggiornata sul mercato immobiliare italiano. Non solo. Attraverso l'analisi dei dati raccolti dalle agenzie Tempocasa sparse sul territorio nazionale, il report fornisce ai consumatori tutte le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli e ben informate sulle compravendite immobiliari.